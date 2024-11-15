Замена копеек на шаги: экспертная комиссия обнародовала заключение

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, профессиональное заключение опубликовано на сайте УИНП, которое говорит о недопустимости использования копейки в независимой Украине.

"Имеем однозначное экспертное "да" от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом", - написал глава НБУ.

Обоснование замены

Как рассказал секретарь Экспертной комиссии УИНП Богдан Короленко, во время обсуждения обращения от Нацбанка члены комиссии отметили, что название "копейка" относится к российской монетной традиции и постепенно утвердилось на территории современной Украины в результате ее поглощения Российской империей.

Глава Экспертной комиссии УИНП Виктор Брехуненко в комментарии отметил: "Поддержав инициативу Нацбанка, комиссия руководствовалась тем, что копейка не является исконно украинской денежной единицей. Она была навязана Московией. Переход на шаг означает, что мы избавляемся от еще одного аспекта колониального наследия. Шаг - это денежная единица, бытовавшая в Украине в 16-18 веках".

Согласно сведениям, предоставленным НБУ Институтом языкознания имени Потебни, наименование "шаг" для обозначение мелкой монеты в украинском языке известно с 16 века. Согласно экспертному заключению Института истории Украины, в 17-18 веках шагом называли польско-литовский трояк стоимостью в три деньги, отчеканенный в 1618-1624 годах.

Название продолжило бытовать и во время пребывания части территории современной Украины в составе Российской империи: так называли двухкопеечную медную монету, а впоследствии - шагом называли грош (русскую деньгу), составлявшую полкопейки.

В Украинской Народной Республике в процессе введения собственных денег для наименования разменной монеты обратились именно к названию "шаг".

"Это была дань традиции, - заметил Виктор Брехуненко. - Она прервалась из-за поражения национально-освободительного движения. Возвращая шаг сегодня, мы получаем название разменной монеты, которая отражает прошлое и не обозначена московским превосходством. Поэтому Экспертная комиссия поддержала ходатайство Национального банка, который решился на шаг, который стоило сделать еще в 1992 году вместе с переходом на гривну".