Заміна командувача Об'єднаних сил і 14-й пакет санкцій проти РФ: новини за 24 червня

Президент України Володимир Зеленський замінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Тим часом Євросоюз затвердив черговий пакет санкцій проти Росії.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 24 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський замінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Содоля

Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити у відставку командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

На його місце було призначено бригадного генерала Андрія Гнатова.

Рада ЄС схвалила 14-й пакет санкцій проти РФ

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Ці заходи спрямовані на такі дорогі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.

СБУ "навчила" Sea Baby мінувати морські шляхи. Вражені вже чотири російські кораблі, - WSJ

Служба безпеки України (СБУ) обладнала свої безпілотники Sea Baby можливістю дистанційно мінувати морські шляхи, пише The Wall Street Journal.

Завдяки цій тактиці вдалося підірвати вже чотири російські кораблі.

Чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати? Що говорять у Раді та чи чекати змін призовного віку

В Україні поки що не обговорюють зниження призовного віку до 20 років. При цьому частина чоловіків до 25 років таки підлягає мобілізації, розповів у коментарі РБК-Україна нардеп Федір Вениславський.

Аспірантура за контрактом не даватиме відстрочення від мобілізації, - голова МОН

В Україні вступ на контракт до аспірантури не передбачатиме відстрочення від мобілізації, як це було раніше, заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Дефіцит буде 6-8 тижнів. Кияни попередили про відключення світла в "сірих зонах"

У Києві найближчими тижнями світло можуть відключати в "сірих зонах" графіків. Очікується складна ситуація із дефіцитом електроенергії, розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, зараз в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії, і навіть максимальний імпорт не вирішує проблему.