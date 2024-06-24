Чоловіків до 25 років можуть мобілізувати? Що кажуть у Раді та чи чекати змін призовного віку

В Україні поки що не обговорюють зниження призовного віку до 20 років. При цьому частина чоловіків до 25 років таки підлягає мобілізації.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Зниження призовного віку

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", - наголосив депутат.

Мобілізація до 25 років

Він також додав, що у віці від 18 до 25 років чоловіки можуть бути призовниками чи військовозобов'язаними. Якщо вони мають статус військовозобов'язаного - мобілізація можлива. У разі ж, якщо вони - призовники, їх мобілізувати не можуть.

Веніславський уточнив, що призовники - це ті чоловіки, які не служили у ЗСУ, не проходили ВЛК, не були визнані там придатними чи непридатними до служби та не мають військової кафедри.

При цьому, за словами нардепа, є три категорії військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.

Перша категорія

Веніславський розповів, що перша категорія - військовозобов'язані, які проходили військову кафедру. Це, зокрема, стосується тих, хто закінчив виш у 23 роки, а в період з 2020 до 2022 року пройшов військову кафедру і є офіцером запасу.

Такі чоловіки, якщо не продовжують навчання на магістратурі, можуть бути мобілізованими до 25 років.

Друга категорія

Військовозобов'язаними є й ті чоловіки, які відслужили строкову службу, наголосив нардеп.

Веніславський розповів, що це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18-ти років у 2020 році і звільнився у 2021 році. Нині таким чоловікам 22 роки і вони підлягають мобілізації.

Третя категорія

Нардеп зазначив, що до третьої категорії належать ті чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані обмежено придатними.

"Оскільки ми змінили законодавство і на сьогоднішній день немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також вже мають статус військовообов'язкових", - додав Веніславський.

Він пояснив, що таким громадянам вже видавали військовий квиток та присвоїли спеціальність солдатів. Тому в умовах війни вони є військовозобов'язаними.

"Тут є певний момент соціальної несправедливості, тому що ті, хто не служив і не має військово-облікової спеціальності та не були визнані обмежено придатними, не підлягають призову до 25-річного віку, а ці підлягають", - розповів нардеп.

При цьому він додав, що у разі, якщо у приписному свідоцтві чоловіка до 25 років зазначено, що він придатний до військової служби, але він не проходив "срочку", то він не військовозобов'язаний, а призовник.