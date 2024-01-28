Заміна Китаю. Білий дім стимулює будівництво заводів з випуску мікрочіпів у США

Білий дім має намір виділити мільярди доларів у вигляді субсидій провідним американським компаніям, які виробляють напівпровідники, щоб дозволити їм розширити свої виробничі потужності у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне до того, щоб передові мікрочіпи, які використовуються у смартфонах, розвитку штучного інтелекту та сучасних системах озброєння, виготовлялися у Штатах.

Серед ймовірних одержувачів субсидій називаються Intel та тайванська компанія з виробництва напівпровідників TSMC. Південнокорейська компанія Samsung Electronics також є претендентом на грант від Білого дому.

У грудні минулого року міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що протягом наступного року її відомство виділить понад десять грантів на фінансування виробництва напівпровідників, які можуть кардинально змінити виробництво чіпів у США.

Що передувало

У США та країнах Євросоюзу останнім часом стали частіше звучати ініціативи щодо економічного тиску на Китай, серед яких запровадження певних торгових обмежень.

Зазначається, що ЄС та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах, як Китай.

Крім того, Сполучені Штати та Нідерланди влітку 2023 року ввели нові обмеження, які торкнулися китайських виробників мікросхем.

Також пізніше США заявили, що зроблять нові кроки, щоб перешкодити американським виробникам мікросхем продавати Китаю напівпровідники в обхід урядових обмежень.