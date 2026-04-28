iPhone нарешті отримав Preview: чому це головна еволюція iOS 26

Apple закрила одну з найстаріших "дірок" у функціоналі iPhone. З виходом iOS 26 користувачі отримали повноцінний додаток Preview, який раніше був доступний лише на macOS.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple .

Що вміє новий Preview?

Раніше для редагування PDF користувачам iPhone доводилося використовувати сторонні сервіси. Новий інстумент пропонує:

Миттєву розмітку: виділяйте текст, додавайте нотатки або підкреслюйте важливе одним дотиком.

Preview дозволяє додати примітки прямо у PDF-файл чи зображення (скриншот: Apple Support)

Електронний підпис: тепер можна створити підпис пальцем і просто "перетягнути" його на будь-яку форму чи договір.

Керування сторінками: видаляйте зайві аркуші з PDF, змінюйте їх місцями або вставляйте нові прямо зі сканера.

Розумне заповнення форм: додаток автоматично розпізнає поля для введення імені чи адреси, пропонуючи автозаповнення.

За допомогою Preview можна відкривати й переглядати документи PDF і зображення (скриншот: Apple Support)

Сканер та робота з фото

Preview на iOS 26 отримав вбудований інструмент для сканування. Камера автоматично визначає краї документа і створює чистий PDF, який можна одразу відредагувати.

Для роботи з фото додалися функції, які раніше потребували фоторедакторів:

Видалення фону: працює миттєво для створення іконок чи чистих зображень товарів.

Стиснення файлів: тепер можна зменшити "вагу" PDF-файлу прямо перед відправкою електронною поштою.

Експорт у будь-який формат: легко конвертуйте HEIC у JPEG або PDF за лічені секунди.

Як почати користуватися?

Додаток Preview з'являється автоматично після оновлення до iOS 26. Тепер, коли ви відкриваєте будь-який файл у програмі "Файли" (Files) або через Mail, він автоматично відкривається у новому, зручному інтерфейсі.

Всі зміни зберігаються автоматично, а синхронізація через iCloud дозволяє миттєво продовжити роботу на Mac або iPad. Розробники підкреслююють: це значно прискорює рутинні завдання, які раніше здавалися незручними на маленькому екрані.