В США могут ввести санкции против "Северного потока-2"

В Конгресс США внесли законопроект, предлагающий ввести санкции против "Северного потока-2"

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца от штата Вайоминг Джона Баррасо.

Сообщается, что санкции против газопровода позволят странам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России.

"Такие страны, как Германия должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Трамп заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель "выбрала " строительство газопровода "Северный поток-2". Трамп в очередной раз подчеркнул, что Германия платит России миллиарды долларов, хотя и является членом НАТО.

Также президент США неоднократно подчеркивал, что Германия находится "полностью под контролем" и "в плену у России" в вопросе проекта газопровода.