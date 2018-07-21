Порошенко: цель "Северного потока-2" - нанести удар по членам ЕС и НАТО

Президент подчеркнул, что чем дальше, тем больше стран Евросоюза понимают эту цель проекта

Глава государства Петр Порошенко отметил, что цель газопровода "Северный поток-2" - нанести удар по Украине и многим членам Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом президент написал в своем Twitter.

Порошенко подчеркнул, что все больше стран ЕС понимают эту реальную цель проекта.

«Північний потік-2» – не економічний проект, а проект абсолютно політичний. Його мета – завдати удару по Україні та по багатьом іншим членам ЄС та НАТО.



Чим далі, тим більше країн ЄС розуміють реальну мету «Північного потоку-2». pic.twitter.com/DRVtbWnFNk — Петро Порошенко (@poroshenko) July 21, 2018

"Северный поток-2" - не экономический проект, а проект абсолютно политический. Его цель - нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО. Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель "Северного потока-2", - отметил президент.

Напомним, как писало РБК-Украина, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что позицию Украины по "Северному потоку-2" не поддерживают 4 страны - Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия, которые заинтересованы в том, чтобы газопровод "Северный поток-2" был построен.

По ее словам, остальные государства осознают, что строительство этого газопровода изменит рынок газа в Евросоюзе, а доминировать на нем будет Германия.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что газопровод "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России.