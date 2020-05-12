Замглавы Одесской ОГА уволили за задержку надбавок медикам

Заместителя главы Одесской облгосадминистрации Виталия Свичинского уволили за задержку надбавок в 300% медикам, которые работают с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По словам Куцого, решение об увольнении Свичинского было принято 4 дня назад.

"Еще в минувшую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой". Госслужащий знал об этом, но не предпринял достаточных действий, чтобы решить проблему", - написал глава ОГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что руководители ОГА, которые не решат проблему выплаты надбавок медикам, будут лишены заработной платы, или уволены.

"В тех регионах, где не выплатят, председателя ОГА будут лишены заработной платы, а возможно и должностей", - заявил глава государства.

На увольнениях также собирается настаивать министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, после получения средств на доплату от государства, ОГА имели неделю, чтобы решить этот вопрос.

"Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками", - сказал Степанов.

Ранее глава Минздрава отметил, что надбавки медикам за работу с COVID-19 выплатили лишь в Полтавской области.