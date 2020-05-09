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Степанов анонсировал увольнения за задержку выплат медикам

Новости » Общество     09.05.2020 - 11:40
Степанов анонсировал увольнения за задержку выплат медикам
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов лично будет настаивать на принятии кадровых решений

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии кадровых решений, в связи с задержками выплат 300% доплат медработникам. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что после получения средств на выплату заработной платы, которой механизм установлен государством - это максимум неделя.

"Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине три области не отчитались о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с коронавирусом. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.

Отметим, Верховная рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинызарплатаврачи
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