Замглавы Гоструда в Ровенской области задержали на взятке

Чиновницу задержали на взятке в 75 тысяч гривен

Заместитель начальника Управления Гоструда в Ровенской области задержан на взятке в 75 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что средства в размере 75 тыс. гривен от предпринимателя предназначались за составление акта инспекционного посещения без выявленных нарушений и несоздания искусственных препятствий в хозяйственной деятельности.

Взятка в полном объеме была обнаружена и изъята во время проведения осмотра места происшествия.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, 21 июля был задержан на взятке главный инспектор Гоструда в Киевской области. Чиновник на протяжении июня-июля 2018 года требовал и получил от директора одного из ООО неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за уменьшение штрафных санкций со 100 тысяч гривен до 3,7 тысяч гривен по выявленным нарушением по результатам проверки.