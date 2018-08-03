Заступника голови Держпраці в Рівненській області затримали на хабарі

Чиновницю затримали на хабарі в 75 тисяч гривень

Заступника начальника Управління Держпраці в Рівненській області затримано на хабарі в 75 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що кошти у розмірі 75 тис. гривень від підприємця призначалися за складання акту інспекційного відвідування без виявлених порушень і нестворення штучних перешкод у господарській діяльності.

Хабар у повному обсязі виявлено і вилучено під час проведення огляду місця події.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про повідомлення чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, 21 липня був затриманий на хабарі головний інспектор Держпраці у Київській області. Чиновник протягом червня-липня 2018 року вимагав та отримав від директора одного з ТОВ неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за зменшення штрафних санкцій з 100 тисяч гривень до 3,7 тисяч гривень за виявленим порушенням за результатами перевірки.