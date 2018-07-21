Главного инспектора Гоструда в Киевской области задержали на взятке

Инспектор требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен

Силами военной прокуратуры задержан в ходе получения неправомерной выгоды главный инспектор Гоструда в Киевской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, чиновник на протяжении июня-июля 2018 года требовал и получил от директора одного из ООО неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за уменьшение штрафных санкций со 100 тысяч гривен до 3,7 тысяч гривен по выявленным нарушением по результатам проверки.

Сообщается также, что неправомерная выгода была изъята во время получения. В настоящее время лицу готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области полицейские разоблачили на взятке руководителя отдела Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.