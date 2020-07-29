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У заместителя Саакашвили обнаружили COVID-19

Украина, Киев, Среда 29 июля 2020 23:57
У заместителя Саакашвили обнаружили COVID-19
Фото: Александр Ольшанский (facebook.com/olshanskiy)
Автор: Артур Родивилов

Информации о состоянии и течении болезни Ольшанского пока нет

Заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, Александр Ольшанский заразился коронавирусом. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

Об этом сообщает "Бабель".

Отмечается, что в прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию и с тех пор лечится.

Напомним, коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа", главы комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

На самоизоляцию отправились 9 работников городского совета, которые контактировали с больным мэром.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

Также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков назвал число нардепов, которые переболели коронавирусом.

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