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Коронавирусом заразился глава финкомитета Рады Гетманцев

Киев, Вторник 28 июля 2020 11:28
Коронавирусом заразился глава финкомитета Рады Гетманцев
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нардеп не знает, где подхватил инфекцию

Народный депутат фракции "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом. Тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

"Да, действительно у Даниила Гетманцева тест показал заболевание COVID-19. Сейчас аппарат ВР составляет список лиц, с кем он контактировал", - сказала Кравчук.

Сам народный депутат у себя в Facebook заявил, что не знает, где мог инфицироваться.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест", - заявил нардеп.

Напомним, ранее глава Рады Дмитрий Разумков назвал число нардепов, переболевших коронавирусом.

Отметим, в "Слуге народа" заболели около 10 нардепов, последний случай коронавирусной болезни зафиксировали у Юрия Аристова, который к тому же является главой бюджетного комитета.

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