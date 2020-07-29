У заступника Саакашвілі виявили COVID-19

Фото: Олександр Ольшанський (facebook.com/olshanskiy)

Інформації про стан і перебігу хвороби Ольшанського поки немає

Заступник голови Офісу простих рішень і результатів, який очолює колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, Олександр Ольшанський заразився коронавірусом. Поки інформації про його стан і перебіг хвороби немає.

Про це повідомляє "Бабель".

Наголошується, що в минулу середу Ольшанський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію і відтоді лікується.

Нагадаємо, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу", голови комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Раніше мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

На самоізоляцію вирушили 9 працівників міської ради, які контактували з хворим мером.

Крім того, голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів 23 липня отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Також голова Верховної ради Дмитро Разумков назвав число нардепів, які перехворіли на коронавірус.