Заместитель госсекретаря США посетит Украину

Фото: Стивен Бигун (flickr.com/fordschool)

Бигун прибудет в Украину в период с 24 по 27 августа

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Бигун в период с 24 по 27 августа совершит ряд рабочих визитов в рамках поездки в Вену. Бигун посетит Вильнюс, Москву и Киев.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Так, во время визита в Литву, Россию и Украину заместитель американского госсекретаря встретится с лидерами государств, чтобы обсудить региональные и международные вопросы .

После этого, 27 августа, Бигун отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

Напомним, во время визита в Литву заместитель госсекретаря США планирует встретиться с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской; стороны обсудят вопросы урегулирования политического кризиса в Беларуси.