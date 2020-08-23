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Заместитель госсекретаря США посетит Украину

Вашингтон, Воскресенье 23 августа 2020 17:46
Заместитель госсекретаря США посетит Украину
Фото: Стивен Бигун (flickr.com/fordschool)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бигун прибудет в Украину в период с 24 по 27 августа

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Бигун в период с 24 по 27 августа совершит ряд рабочих визитов в рамках поездки в Вену. Бигун посетит Вильнюс, Москву и Киев.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Так, во время визита в Литву, Россию и Украину заместитель американского госсекретаря встретится с лидерами государств, чтобы обсудить региональные и международные вопросы.

После этого, 27 августа, Бигун отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

Напомним, во время визита в Литву заместитель госсекретаря США планирует встретиться с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской; стороны обсудят вопросы урегулирования политического кризиса в Беларуси.

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