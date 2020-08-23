Заместитель госсекретаря США посетит Украину

Бигун прибудет в Украину в период с 24 по 27 августа
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Бигун в период с 24 по 27 августа совершит ряд рабочих визитов в рамках поездки в Вену. Бигун посетит Вильнюс, Москву и Киев.
Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Так, во время визита в Литву, Россию и Украину заместитель американского госсекретаря встретится с лидерами государств, чтобы обсудить региональные и международные вопросы.
После этого, 27 августа, Бигун отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.
Напомним, во время визита в Литву заместитель госсекретаря США планирует встретиться с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской; стороны обсудят вопросы урегулирования политического кризиса в Беларуси.