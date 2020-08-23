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Заступник держсекретаря США відвідає Україну

Вашингтон, Неділя 23 серпня 2020 17:46
Заступник держсекретаря США відвідає Україну
Фото: Стівен Бігун (flickr.com/fordschool)
Автор: Дмитро Левицький

Бігун прибуде в Україну у період з 24 по 27 серпня

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Бігун у період з 24 по 27 серпня здійснить ряд робочих візитів в рамках поїздки до Відня. Бігун відвідає Вільнюс, Москву та Київ.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Так, під час візиту до Литви, Росії та України заступник американського держсекретаря зустрінеться з лідерами держав, щоб обговорити регіональні та міжнародні питання.

Після цього, 27 серпня, Бігун відправиться до Відня, щоб зустрітися з представниками ОБСЄ для обговорення питань, пов'язаних з регіональною безпекою та правами людини.

Нагадаємо, під час візиту до Литви заступник держсекретаря США планує зустрітися з білоруською опозиціонеркою Світланою Тіхановською; сторони обговорять питання врегулювання політичної кризи у Білорусі.

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