Заместитель главы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Преступная группа создала ряд фиктивных предприятий, через которые выигрывала тендеры

Национальная полиция разоблачила в Харькове преступную группу, которая, при лоббировании одного из заместителей главы Харьковского областного совета, через фиктивные предприятия выигрывали тендеры в местных областной государственной администрации и областном совете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что группа лиц в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах.

"Установлено, что один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования", - сообщили в МВД.

На данный момент полиция проводит обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы.

Открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила систематические факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

Также сообщалось, что в Харьковской области заблокировали схему хищения государственных лесных ресурсов почти на 100 млн гривен.