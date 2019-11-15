СБУ заблокировала схему хищения лесных ресурсов на почти 100 млн гривен

Фото: хищение лесных ресурсов (ssu.gov.ua)

Злоумышленники вырубили более 18 тыс. деревьев

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему хищения государственных лесных ресурсов почти на 100 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководители одного из государственных лесных хозяйств организовали механизм реализации оптовых партий ценных пород деревьев.

"Для нелегального сбыта лесосырья фигуранты дела вносили в отчетной документации недостоверные сведения о его количестве и санитарном состоянии. Задокументированы факты незаконной вырубки злоумышленниками более 18 тыс. деревьев, что нанесло государству ущерб почти на 100 млн гривен", - сообщили в СБУ.

Семи должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса. В Европу незаконно экспортировали продукцию на сумму более 14 млн гривен.

Также сообщалось, что СБУ блокировала в Харьковской области задержали лесников, которые вырубали леса на 6 млн гривен. Сотрудникам "Красноградского лесного хозяйства" грозит 12 лет заключения.