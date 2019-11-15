ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ заблокировала схему хищения лесных ресурсов на почти 100 млн гривен

Новости » Общество     15.11.2019 - 14:10
СБУ заблокировала схему хищения лесных ресурсов на почти 100 млн гривен
Фото: хищение лесных ресурсов (ssu.gov.ua)

Злоумышленники вырубили более 18 тыс. деревьев

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему хищения государственных лесных ресурсов почти на 100 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководители одного из государственных лесных хозяйств организовали механизм реализации оптовых партий ценных пород деревьев.

"Для нелегального сбыта лесосырья фигуранты дела вносили в отчетной документации недостоверные сведения о его количестве и санитарном состоянии. Задокументированы факты незаконной вырубки злоумышленниками более 18 тыс. деревьев, что нанесло государству ущерб почти на 100 млн гривен", - сообщили в СБУ.

Семи должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса. В Европу незаконно экспортировали продукцию на сумму более 14 млн гривен.

Также сообщалось, что СБУ блокировала в Харьковской области задержали лесников, которые вырубали леса на 6 млн гривен. Сотрудникам "Красноградского лесного хозяйства" грозит 12 лет заключения.

В Полтавской области агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы В Харькове "заминировали" более 300 объектов
Новости Украины ХарьковСлужба безопасности УкраиныХарьковвырубка леса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь