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Заступник голови Харківської облради лобіював інтереси злочинної групи

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 22:08
Заступник голови Харківської облради лобіював інтереси злочинної групи
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Злочинна група створила ряд фіктивних підприємств, через які вигравала тендери

Національна поліція викрила в Харкові злочинну групу, яка, при лобіюванні одного із заступників голови Харківської обласної ради, через фіктивні підприємства вигравали тендери в місцевих обласної державної адміністрації та обласній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що група осіб у період 2018-2019 років на території Харкова, Харківської та інших областей створили низку суб'єктів підприємницької діяльності з метою використання їх реквізитів підприємств та розрахункових рахунків у злочинних схемах.

"Встановлено, що один із заступників керівника Харківської обласної ради причетний до лобіювання інтересів злочинної групи, яка, використовуючи комунальні підприємства все того ж Харківської обласної ради і різних підрозділів Харківської ОДА, отримувала перемоги в тендерах і закупівлі підконтрольними суб'єктами господарювання", - повідомили в МВС

На даний момент поліція проводить обшуки за адресами реєстрації підконтрольних суб'єктів господарювання та фактичного знаходження членів зазначеної злочинної групи.

Відкрито провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила систематичні факти привласнення керівництвом одного з департаментів Харківської міськради мільйонів гривень, виділених на ремонт доріг.

Також повідомлялося, що в Харківській області заблокували схему розкрадання державних лісових ресурсів майже на 100 млн гривень.

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