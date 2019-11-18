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Харьковские чиновники присвоили миллионы на ремонте дорог

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 12:09
Харьковские чиновники присвоили миллионы на ремонте дорог
Фото: обыски в мэрии Харькова (ssu.gov.ua)

Бюджету Харькова нанесли ущерб на более 5 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила систематические факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что чиновники присваивали деньги, выделенные из городского бюджета. По данным следствия, в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало остатки асфальтовой крошки (гранулят).

"Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали", - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы из-за действий чиновников городскому бюджету Харькова нанесен ущерб почти на 5,3 млн гривен. СБУ провела обыски по местам работы и проживания фигурантов.

На сегодня подозрения объявлены двум фигурантам, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Харьковские чиновники присвоили миллионы на ремонте дорог

Фото: обыски в мэрии Харькова (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Харьковской области Служба безопасности Украины заблокировала схему хищения государственных лесных ресурсов почти на 100 млн гривен.

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