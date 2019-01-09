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Заместитель генпрокурора США намерен уйти в отставку, - ABC

Новости » Политика    09.01.2019 - 15:43
Заместитель генпрокурора США намерен уйти в отставку, - ABC
Фото: Род Розенштейн (justice.gov)

Род Розенштейн контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в выборах президента США 2016 года

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн в ближайшие недели покинет свой пост. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ABC News со ссылкой на информированные источники.

В издании сообщают, что чиновник сообщил президенту США Дональду Трампу о своих намерениях уйти из Министерства юстиции США, когда Уильям Барр, которого Трамп выдвинул на пост генерального прокурора, вступит в должность. Отмечается, что Трамп не рад его отставке.

Как известно, Род Розенштейн контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в выборах президента США 2016 года.

Напомним, в Вашингтоне, 4 января 2019 года, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

В начале ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США.

Также Трамп призывал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

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