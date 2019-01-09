Заступник генпрокурора США має намір піти у відставку, - ABC

Фото: Род Розенштейн (justice.gov)

Род Розенштейн контролює розслідування справи про можливе втручання РФ у вибори президента США 2016 року

Заступник генерального прокурора США Род Розенштейн в найближчі тижні покине свій пост. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ABC News з посиланням на інформовані джерела.

У виданні повідомляють, що посадовець повідомив президенту США Дональду Трампу про свої наміри піти з Міністерства юстиції США, коли Вільям Барр, якого Трамп висунув на пост генерального прокурора, вступить на посаду. Зазначається, що Трамп не радий його відставці.

Як відомо, Род Розенштейн контролює розслідування справи про можливе втручання РФ у вибори президента США 2016 року.

Нагадаємо, у Вашингтоні, 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

На початку листопада повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що це робить на прохання президента США.

Також Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.