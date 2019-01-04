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Трамп официально внес Барра на пост генпрокурора США

Новости » Политика    04.01.2019 - 15:17
Трамп официально внес Барра на пост генпрокурора США
Фото: Уильям Барр (facebook.com/abccolumbia)

Слушания в Комитете по юридическим вопросам Сената США запланированы на 15 и 16 января

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Белого дома.

Сообщается, что слушания в Комитете по юридическим вопросам Сената США запланированы на 15 и 16 января.

"(Кандидатура внесена в Сенат на утверждение, - ред.): Уильям Барр на пост Генерального прокурора вместо Джеффа Сешнса, который подал в отставку", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после слушаний в профильном Комитете, кандидатуру должен еще одобрить Сенат.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США.

Ранее Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

В администрации Трампа уже есть кандидатура на пост главы Пентагона Трамп сказал, что он уволил Джеймса Мэттиса
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