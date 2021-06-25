Замены "Минску" нет, но у Украины есть альтернативы в рамках этого процесса, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что пока нет альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе. Однако в рамках минского формата у Украины есть альтернативы.

"Не скажу, что мы в этом очень эффективны, как ТКГ в целом. Но мы понимаем простую вещь - альтернативы минским соглашениям при всех глупостях во время подписания, имею в виду "сначала выборы, а потом граница", других предложений в мире нет", - сказал Арестович.

Представитель делегации Украины в ТКГ добавил, что среди альтернатив, которые имеет Украина в рамках минского формата, план главы украинской делегации Леонида Кравчука.

"Сейчас складываются определенные альтернативы - план Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Это, можно сказать, дальнейшее развитие "Минска", - пояснил он.