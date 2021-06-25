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Заміни "Мінську" немає, але в України є альтернативи в рамках цього процесу, - Арестович

Автор: Дмитро Левицький

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що наразі немає альтернативи мінським домовленостям з урегулювання на Донбасі. Однак в рамках мінського формату в України є альтернативи.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Не скажу, що ми в цьому дуже ефективні, як ТКГ в цілому. Але ми розуміємо просту річ - альтернативи мінським угодами при всіх дурниці під час підписання, маю на увазі "спочатку вибори, а потім кордон", інших пропозицій у світі немає", - сказав Арестович.

Речник делегації України в ТКГ додав, що серед альтернатив, які має Україна в рамках мінського формату, план глави української делегації Леоніда Кравчука.

"Зараз складаються певні альтернативи - план Кравчука, запропонований в листопаді, і кластери, які внесли разом Франція, Німеччина і Україна на розгляд Росії. Це, можна сказати, подальший розвиток "Мінська", - пояснив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "Мінськ" народився ледве живим, тому зараз він працює над новим форматом за участі Путіна та Байдена.

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Донбасмінські угодипереговори