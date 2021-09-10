Кто может заменить Месси в "Барселоне": ответ главного тренера клуба

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман оценил, как скажеться уход Лионеля Месси из клуба. Аргентинца сможет заменить форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sport.es.
Депай присоединился к Барселоне летом 2021 года. Стороны заключили контракт сроком на три года.
"Я уверен в том, что Депай может попробовать заменить Месси. У него есть все данные для успеха, характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное", - сказал Куман.
Мемфис Депай - нидерландский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football.
Напомним, Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ".
Отметим, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из клуба после того, как стороны не смогли подписать новый контракт.