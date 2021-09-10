Кто может заменить Месси в "Барселоне": ответ главного тренера клуба

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Sport.es .

Депай присоединился к Барселоне летом 2021 года. Стороны заключили контракт сроком на три года.

"Я уверен в том, что Депай может попробовать заменить Месси. У него есть все данные для успеха, характер и индивидуальность. В нем есть что-то особенное", - сказал Куман.

Что о нем известно

Мемфис Депай - нидерландский футболист, нападающий испанского клуба "Барселона" и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football.