Хто може замінити Мессі в "Барселоні": відповідь головного тренера клубу

Головний тренер футбольного клубу "Барселона" Рональд Куман оцінив, як позначитися відхід Ліонеля Мессі з клубу. Аргентинця зможе замінити форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sport.es.
Депай приєднався до Барселони влітку 2021 року. Сторони уклали контракт строком на три роки.
"Я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе", - сказав Куман.
Мемфіс Депай - нідерландський футболіст, нападник іспанського клубу "Барселона" та національної збірної Нідерландів. Бронзовий призер чемпіонату світу 2014 року. У 2015 році був визнаний кращим молодим гравцем світу за версією журналу France Football.
Нагадаємо, Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з "ПСЖ".
Зазначимо, 5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі з клубу після того, як сторони не змогли підписати новий контракт.