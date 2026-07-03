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У замаху на олігарха Єрмолаєва підозрюють жінку, яка видавала себе за чоловіка, - ЗМІ

09:40 03.07.2026 Пт
2 хв
Ймовірна підозрювана може бути українського походження
aimg Тетяна Степанова
Фото: підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв (росЗМІ)

У замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако підозрюють жінку віком близько тридцяти років, яка видавала себе за чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та BFMTV.

За інформацією ЗМІ, через 48 годин після вибуху, в результаті якого в понеділок, 29 червня, у Монако троє людей отримали важкі поранення, місцева судова поліція встановила підозрювану особу. Її місцеперебування встановлено в одній з європейських країн.

Як стало відомо BFMTV, особа, яку підозрюють у залишенні сумки з вибухівкою, насправді є жінкою. З огляду на дані, зібрані в ході розслідування, "ця особа, ймовірно, маскується, щоб виглядати як чоловік".

Le Figaro пише, що імовірна підозрювана - українського походження.

За даними ЗМІ, особа, яка залишила сумку з вибухівкою, того ж дня, коли сталися події, кілька разів обстежувала місцевість. Незадовго до 21:00 цього дня підозрювана помітила українську сім'ю в цьому районі поблизу площі де Мюлен і вирішила простежити за нею.

Вона випередила їх і розмістилася приблизно за 10 метрів попереду, прямуючи до будинку, де мешкає сім'я, піднялася трьома сходинками перед входом і залишила сумку з вибухівкою. Потім поспішно залишила місце події.

Підозрювана озиралася, щоб переконатися, що сім'я дійсно заходить у будинок. 13-річний хлопчик, який отримав поранення під час вибуху, першим увійшов у будинок.

Саме в той момент, коли партнерка олігарха Анна Насобіна проходила повз сумку, підозрювана дистанційно підірвала цю сумку з вибухівкою, "за допомогою пристрою, схожого на пульт дистанційного керування".

На даний момент стан Насобіної залишається критичним. Їй ампутували обидві ноги.

За інформацією ЗМІ, слідчі розглядають дві основні версії щодо цієї спроби вбивства: організована злочинність або іноземне втручання.

Замах на Єрмолаєва

Нагадаємо,замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва стався ввечері у понеділок, 29 червня, близько 21:00 в елітному житловому районі Монако Ле-Роше.

Зловмисник залишив біля входу до житлового будинку заміновану сумку (пакунок-пастку), після чого втік з місця події.

Внаслідок потужного вибуху постраждали троє людей. Відомий український олігарх Вадим Єрмолаєв зазнав вкрай важких поранень. Його супутниця була госпіталізована у критичному стані, лікарі продовжують боротися за її життя. Його 13-річний син дістав менш серйозні травми та вже зміг дати перші свідчення слідчим.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Монако ідентифікували підозрюваного у скоєнні замаху на Єрмолаєва та його родину.

Окрім того, слідчі активно розглядають можливу причетність СБУ.

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