В покушении на олигарха Ермолаева подозревают женщину, которая выдавала себя за мужчину, - СМИ

В покушении на подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако подозревают женщину около тридцати лет, которая выдавала себя за мужа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и BFMTV.
По информации СМИ, через 48 часов после взрыва, в результате которого в понедельник, 29 июня, в Монако три человека получили тяжелые ранения, местная судебная полиция установила подозреваемого. Его местонахождение установлено в одной из европейских стран.
Как стало известно BFMTV, подозреваемый в оставлении сумки со взрывчаткой, на самом деле является женщиной. Учитывая данные, собранные в ходе расследования, "это лицо, вероятно, маскируется, чтобы выглядеть как мужчина".
Le Figaro пишет, что вероятная подозреваемая - украинского происхождения.
По данным СМИ, подозреваемая, которая оставила сумку со взрывчаткой, в тот же день, когда произошли события, несколько раз обследовало местность. Незадолго до 21:00 в этот день подозреваемая заметила украинскую семью в этом районе близ площади де Мюлен и решила проследить за ней.
Она опередила их и разместилась примерно в 10 метрах впереди, направляясь к дому, где проживает семья, поднялась тремя ступенями перед входом и оставила сумку со взрывчаткой. Затем поспешно покинула место происшествия.
Подозреваемая оглядывалась, чтобы убедиться, что семья действительно заходит в дом. 13-летний мальчик, получивший ранения при взрыве, первым вошел в дом.
Именно в тот момент, когда партнерша олигарха Анна Насобина проходила мимо сумки, подозреваемая дистанционно взорвала эту сумку со взрывчаткой, "с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления".
На данный момент состояние Насобиной остается критическим. Ей ампутировали обе ноги.
По информации СМИ, следователи рассматривают две основные версии этой попытки убийства: организованная преступность или иностранное вмешательство.
Напомним, покушение на подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева произошло вечером в понедельник, 29 июня, около 21:00 в элитном жилом районе Монако Ле-Роше.
Злоумышленник оставил у входа в жилой дом заминированную сумку (упаковку-ловушку), после чего скрылся с места происшествия.
В результате мощного взрыва пострадали три человека. Известный украинский олигарх Вадим Ермолаев получил крайне тяжелые ранения. Его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Его 13-летний сын получил менее серьезные травмы и уже смог дать первые показания следователям.
Ранее сообщалось, что правоохранители Монако идентифицировали подозреваемого в совершении покушения на Ермолаева и его семью.
Кроме того, следователи активно рассматривают возможную причастность СБУ.