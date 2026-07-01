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Слідство в Монако запідозрило СБУ в замаху на Єрмолаєва, - Le Figaro

11:54 01.07.2026 Ср
2 хв
Яку основну версію розглядають слідчі?
aimg Юлія Капітонова
Слідство в Монако запідозрило СБУ в замаху на Єрмолаєва, - Le Figaro Фото: Вадим Єрмолаєв, підсанкційний український бізнесмен (vadymiermolaiev.info)
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В Монако наразі схиляються до однієї основної версії у справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Слідчі активно розглядають можливу причетність СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо публічно розкрив нові подробиці справи. За його словами, місцеві слідчі вже об'єднали зусилля з французькими колегами.

Наразі вони разом активно розшукують підозрюваного в скоєнні вибуху. Тібо запевнив, що затримання може "відбутися вже незабаром", адже залучено багато людей і ресурсів.

Генпрокурор припустив, що втікач попрямував до Італії. Поки він не розкриває дані про те, чи були у підозрюваного спільники або організатор. Стефан Тібо наголосив, що офіційна ідентифікація злочинця досі триває.

Однак видання Le Figaro дізналося від інсайдерів, що слідство в Монако наразі схиляється до однієї основної версії - йдеться про нібито операцію Служби безпеки України.

Анонімні джерела додали, що СБУ лише хотіла зробити "попередження" Єрмолаєву і не планувала його вбивати.

Замах на Єрмолаєва - що наразі відомо

Нещодавно РБК-Україна повідомило, що 29 червня поблизу житлового будинку в Монте-Карло прогримів вибух. Це сталося після того, як невідомий залишив біля входу рюкзак і втік.

Згодом місцева влада заявила про трьох потерпілих. ЗМІ дізналися, що йдеться про бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва, його дружину та 13-річного сина.

Українські дипломати вже встановили контакт із поліцією Монако, щоб з'ясувати подробиці інциденту.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Хто такий Вадим Єрмолаєв і що відомо про замах на олігарха в Монако".

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