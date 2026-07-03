У Монако оголосили в розшук підозрюваного в замаху на олігарха Єрмолаєва

Правоохоронці Монако ідентифікували підозрюваного у скоєнні замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL .

Ордер на арешт та міжнародний розшук підозрюваного у підриві

Місцева судова поліція оперативно встановила особу чоловіка, якого підозрюють у закладанні вибухівки. Прокуратура Князівства офіційно видала ордер на його арешт.

Крім того, за даними правоохоронців, уже ввечері у четвер, 2 липня, щодо втікача буде активована "червона картка" Інтерполу для його затримання в будь-якій країні світу.

За фактом злочину судова влада Монако відкрила масштабне кримінальне провадження. Справу передали на розгляд одразу трьом слідчим суддям.

Розслідування ведеться за статтями про замах на вбивство та співучасть у ньому, умисне закладання вибухового пристрою на громадській території зі злочинним умислом, а також за статтею про створення злочинного угруповання.