"Замахнулись" на 120 млн гривень. Викрито організаторів схеми з закупівлі енергообладнання

Двоє співорганізаторів злочинної схеми заволоділи більше ніж 12,5 мільйонами гривень, а також "замахнулись" на заволодіння ще 120 мільйонами під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Фото: викрито організаторів схеми з закупівлі енергообладнання (t.me/nab_ukraine)

"Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами", - пише НАБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.