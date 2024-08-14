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"Замахнулись" на 120 млн гривен. Разоблачены организаторы схемы по закупке энергооборудования

Фото: разоблачены организаторы схемы по закупке энергооборудования (t.me/nab_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители разоблачили схему на закупке энергооборудования АО "Харьковоблэнерго". Двух соорганизаторов задержали, им готовят подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Двое соорганизаторов преступной схемы завладели более чем 12,5 миллионами гривен, а также "замахнулись" на завладение еще 120 миллионами при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

 

Фото: разоблачены организаторы схемы по закупке энергооборудования (t.me/nab_ukraine)

"Сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам", - пишет НАБУ. 

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) и НАБУ недавно разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики.

Также в июле САП и НАБУ предотвратили реализацию масштабной коррупции в Государственной таможенной службе.

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Харьков