"Замахнулись" на 120 млн гривен. Разоблачены организаторы схемы по закупке энергооборудования

Двое соорганизаторов преступной схемы завладели более чем 12,5 миллионами гривен, а также "замахнулись" на завладение еще 120 миллионами при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

Фото: разоблачены организаторы схемы по закупке энергооборудования (t.me/nab_ukraine)

"Сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам", - пишет НАБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.