Замах на заступника глави Податкової: в поліції назвали можливий мотив

"Хто зараз замовив його - встановлюємо. Зараз вже певна інформація є", - сказав глава Національної поліції України.

За його словами, основний мотив, який поліція розглядає зараз - професійна діяльність.

"В принципі, він і сам також підтверджує, що найімовірнішим мотивом є його професійна діяльність. Але ми розглядаємо й інші версії. Буде зрозуміло, коли дізнаємось замовника нападу", - додав Вигівський.

Запобіжний захід для підозрюваних

Очільник поліції додав, що сьогодні вранці було оголошено підозру у готуванні до вчинення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі вони перебувають в СІЗО і найближчим часом їм обиратимуть запобіжний захід.

Що відомо про спробу замаху

Нагадаємо, що сьогодні вранці першим про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура написав очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, інцидент стався вчора, 17 серпня у середмісті Києва, але поліція нібито просила не розголошувати до ранку жодної інформації. Згодом інформацію про спробу замаху на заступника голови Податкової підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Їм готують обрання запобіжних заходів.