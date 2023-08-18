Замах на заступника глави Податкової: в поліції назвали можливий мотив

Основним мотивом при спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура є його професійна діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Національної поліції України Івана Вигівського в ефірі національного телемарафону.
"Хто зараз замовив його - встановлюємо. Зараз вже певна інформація є", - сказав глава Національної поліції України.
За його словами, основний мотив, який поліція розглядає зараз - професійна діяльність.
"В принципі, він і сам також підтверджує, що найімовірнішим мотивом є його професійна діяльність. Але ми розглядаємо й інші версії. Буде зрозуміло, коли дізнаємось замовника нападу", - додав Вигівський.
Запобіжний захід для підозрюваних
Очільник поліції додав, що сьогодні вранці було оголошено підозру у готуванні до вчинення тяжких тілесних ушкоджень.
Наразі вони перебувають в СІЗО і найближчим часом їм обиратимуть запобіжний захід.
Нагадаємо, що сьогодні вранці першим про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура написав очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, інцидент стався вчора, 17 серпня у середмісті Києва, але поліція нібито просила не розголошувати до ранку жодної інформації. Згодом інформацію про спробу замаху на заступника голови Податкової підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.
Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Їм готують обрання запобіжних заходів.
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