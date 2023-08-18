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Замах на заступника голови Податкової: двом нападникам оголошено про підозру

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Київ, П'ятниця 18 серпня 2023 13:47
Замах на заступника голови Податкової: двом нападникам оголошено про підозру Фото: викрито чоловіків, які планували напад на заступника голови Податкової (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Їм готують обрання запобіжних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до Києва для виконання "замовлення" щодо замаху на заступника голови Державної податкової служби.

Для цього вони орендували житло неподалік місця проживання Сокура, придбали автомобіль та 2 бейсбольні бити. Чоловіки таємно стежили за посадовцем.

Втім, про злочинні наміри чоловіків заздалегідь дізналися працівники ДКР Національної поліції України.

Правоохоронці розповіли, двоє чоловіків вичікували посадовця неподалік його будинку. Після того, як Сокур вийшов із під'їзду зловмисники витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця.

Але "довести справу до кінця" їм не дали. Чоловіків затримали правоохоронці.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва вже повідомлено про підозру двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також встановлюються особи, які замовили цей замах.

Що відомо про спробу замаху

Нагадаємо, що сьогодні вранці першим про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура написав очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, інцидент стався вчора, 17 серпня у середмісті Києва, але поліція нібито просила не розголошувати до ранку жодної інформації.

Замовниками він називав "схемщиків", що втратили "бізнес" та додав, що виконавці були затримані та дають покази на замовників.

Згодом інформацію про спробу замаху на заступника голови Податкової підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

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