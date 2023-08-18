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Покушение на заместителя главы Налоговой: в полиции назвали возможный мотив

Фото: Иван Выговский (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Основным мотивом при попытке покушения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура является его профессиональная деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского в эфире национального телемарафона.

"Кто сейчас заказал его - устанавливаем. Сейчас уже определенная информация есть", - сказал глава Национальной полиции Украины.

По его словам, основной мотив, который полиция рассматривает сейчас - профессиональная деятельность.

"В принципе, он и сам также подтверждает, что наиболее вероятным мотивом является его профессиональная деятельность. Но мы рассматриваем и другие версии. Будет понятно, когда узнаем заказчика нападения", - добавил Выговский.

Мера пресечения для подозреваемых

Глава полиции добавил, что сегодня утром было объявлено подозрение в приготовлении к совершению тяжких телесных повреждений.

Сейчас они находятся в СИЗО и в ближайшее время им будут избирать меру пресечения.

Что известно о попытке покушения

Напомним, что сегодня утром первым о попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура написал глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, инцидент произошел вчера, 17 августа в центре Киева, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации. Впоследствии информацию о попытке покушения на замглавы Налоговой подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.

Позже прокуроры сообщили о подозрении двум мужчинам по делу о попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Им готовят избрание мер.

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