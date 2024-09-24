Замах на Трампа: Мін’юст США оприлюднив записку, яку залишив обвинувачений

Чоловік, звинувачений у ймовірній спробі вбивства кандидата в президенти США Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку з докладним описом своїх планів. Це передбачає висунення більш жорстких обвинувачень проти нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Прокурори подали записку в суд в якості обгрунтування свого прохання залишити обвинуваченого під вартою. Магістрат США Район Маккейб погодився, заявивши, що "вагомість доказів проти обвинуваченого є переконливою".
Записка з описом планів 58-річного Райана Рутаа була покладена в коробку, яку він залишив кілька місяців тому вдома невстановленої особи, яка відкрила її лише після арешту минулої неділі. У коробці також були набої, металева труба, будівельні матеріали, інструменти, телефони та різні листи.
"Це була спроба вбивства Дональда Трампа, але я вас підвів. Я докладав усіх зусиль і виклав усе, на що міг зібрати. Тепер вам належить закінчити роботу; і я запропоную 150 000 доларів тому, хто зможе завершити роботу", – йдеться в записці.
Наразі Рута звинувачують у незаконному зберіганні зброї, але прокуратура висуватиме додаткові звинувачення – зокрема у спробі "вбити головного політичного кандидата". У разі доведення провини, чоловіку загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, ввечері передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.
Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа", повідомило агентство Associated Press.
Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали в його автомобілі. Він перебуває під вартою.
Підозрюваний - 58-річний Райан Рут, який раніше мав проблеми із законом, а також був активним у соцмережах, зокрема, на теми політики. За даними AP, чоловік висловлював у соцмережах підтримку Україн, а також мав веб-сайт, де нібито намагався збирати гроші та вербувати добровольців на війну проти РФ.
16 вересня Федеральний суд Флориди у США висунув йому перші звинувачення.
Розслідування Секретної служби США виявило прогалини в комунікації та недостатню обачність напередодні липневої спроби вбивства Трампа.
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