Покушение на Трампа: Минюст США обнародовал записку, которую оставил обвиняемый

Прокуроры подали записку в суд в качестве обоснования своей просьбы оставить обвиняемого под стражей. Магистрат США Район Маккейб согласился, заявив, что "весомость доказательств против обвиняемого убедительна".

Записка с описанием планов 58-летнего Райана Рута была положена в коробку, которую он оставил несколько месяцев назад дома у неустановленного лица, открывшего ее только после ареста в минувшее воскресенье. В коробке также были патроны, металлическая труба, строительные материалы, инструменты, телефоны и разные письма.

"Это была попытка убийства Дональда Трампа, но я вас подвел. Я приложил все усилия и выложил все, на что мог собрать. Теперь вам предстоит закончить работу; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет завершить работу", – говорится в записке.

Рута обвиняют в незаконном хранении оружия, но прокуратура будет выдвигать дополнительные обвинения – в частности в попытке "убить главного политического кандидата". В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.