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Замах на Трампа: ФБР хоче допитати експрезидента США

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишнього президента США Дональда Трампа хочуть викликати на допит у ФБР у справі про замах на нього під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією видання, колишнього президента просять допитати, щоб отримати свідчення жертви. Це є стандартна частина розслідування.

При цьому ФБР у своїй заяві зазначило, що слідчі продовжують вивчати фрагменти куль та інші докази стрілянини в Трампа на його мітингу в Пенсільванії цього місяця. Бюро завжди розглядало стрілянину як спробу вбивства колишнього президента.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 25 липня, директор ФБР Крістофер Рей у ході засідання судового комітету Палати представників зазначав, що все ще залишаються питання, чи був Трамп під час стрілянини поранений кулею. Рей припускав, що колишнього президента міг зачепити уламок.

При цьому Дональд Трамп, реагуючи на такі припущення, заявив, що він "отримав кулю за демократію".

У свою чергу прессекретар Трампа Стівен Чунг у своїй реакції висловився жорсткіше.

"Будь-хто, хто вірить у цю конспірологічну нісенітницю, або розумово відсталий, або свідомо поширює брехню з політичних мотивів", - зазначив він у коментарі CNN.

До речі, детальніше про замах на колишнього президента США на передвиборному мітингу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиФБРДональд Трамп