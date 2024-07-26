Замах на Трампа: ФБР хоче допитати експрезидента США

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 25 липня, директор ФБР Крістофер Рей у ході засідання судового комітету Палати представників зазначав, що все ще залишаються питання, чи був Трамп під час стрілянини поранений кулею. Рей припускав, що колишнього президента міг зачепити уламок.

При цьому Дональд Трамп, реагуючи на такі припущення, заявив, що він "отримав кулю за демократію".

У свою чергу прессекретар Трампа Стівен Чунг у своїй реакції висловився жорсткіше.

"Будь-хто, хто вірить у цю конспірологічну нісенітницю, або розумово відсталий, або свідомо поширює брехню з політичних мотивів", - зазначив він у коментарі CNN.

До речі, детальніше про замах на колишнього президента США на передвиборному мітингу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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