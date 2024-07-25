Директор ФБР припустив, що Трампа під час стрілянини на мітингу могла поранити не куля

Колишнього президента США Дональда Трампа могли поранити не кулею під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії.

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Крістофер Рей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як нагадує видання, сам Трамп вже стверджував, що він отримав кульове поранення під час стрілянини на передвиборному мітингу.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо", - заявив Рей під час виступу перед судовим комітетом Палати представників США.

Що передувало

Нагадаємо, 14 липня під час передвиборного мітингу в Пенсільванії у Дональда Трампа стріляв невідомий. Внаслідок інциденту загинув один учасник мітингу, ще двоє отримали поранення.

Сам Трамп серйозно не постраждав. Він був поранений у вухо. У ЗМІ одразу з'явилися відповідні фото.

Стрілка було ліквідовано співробітниками американської Секретної служби. Пізніше з'ясувалося, що нападник - 20-річний Томас Метью Крукс. Примітно, що згідно із виборчими списками, він голосував на виборах за республіканців.

Всі деталі замаху на Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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