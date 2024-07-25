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Директор ФБР припустив, що Трампа під час стрілянини на мітингу могла поранити не куля

Четвер 25 липня 2024 19:20
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Директор ФБР припустив, що Трампа під час стрілянини на мітингу могла поранити не куля Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишнього президента США Дональда Трампа могли поранити не кулею під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії.

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Крістофер Рей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо", - заявив Рей під час виступу перед судовим комітетом Палати представників США.

Як нагадує видання, сам Трамп вже стверджував, що він отримав кульове поранення під час стрілянини на передвиборному мітингу.

Що передувало

Нагадаємо, 14 липня під час передвиборного мітингу в Пенсільванії у Дональда Трампа стріляв невідомий. Внаслідок інциденту загинув один учасник мітингу, ще двоє отримали поранення.

Сам Трамп серйозно не постраждав. Він був поранений у вухо. У ЗМІ одразу з'явилися відповідні фото.

Стрілка було ліквідовано співробітниками американської Секретної служби. Пізніше з'ясувалося, що нападник - 20-річний Томас Метью Крукс. Примітно, що згідно із виборчими списками, він голосував на виборах за республіканців.

Всі деталі замаху на Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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