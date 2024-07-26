RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Покушение на Трампа: ФБР хочет допросить экс-президента США

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывшего президента США Дональда Трампа хотят вызвать на допрос в ФБР по делу о покушении на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, бывшего президента просят допросить, чтобы получить показания жертвы. Это стандартная часть расследования. 

При этом ФБР в своем заявлении отметило, что следователи продолжают изучать фрагменты пуль и другие доказательства стрельбы в Трампа на его митинге в Пенсильвании в этом месяце.  Бюро всегда рассматривало стрельбу как попытку убийства бывшего президента.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 25 июля, директор ФБР Кристофер Рэй в ходе заседания судебного комитета Палаты представителей отмечал, что все еще остаются вопросы, был ли Трамп во время стрельбы ранен пулей. Рэй допускал, что бывшего президента мог задеть осколок.

При этом Дональд Трамп, реагируя на такие предположения, заявил, что он "получил пулю за демократию".

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг в своей реакции высказался более жестко.

"Любой, кто верит в эту конспирологическую чушь, либо умственно отсталый, либо сознательно распространяет ложь по политическим мотивам", - отметил он в комментарии CNN.

К слову, более детально о покушении на бывшего президента США на предвыборном митинге можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФБРДональд Трамп