Замах на посадовця податкової та схвалення від США щодо F-16: новини за 19 серпня

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували ще 460 загарбників. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових.

Британська розвідка повідомила, що Москва намагається стерти національну ідентичність українців на окупованих теренах. У школах та ЗМІ нав'язується кремлівська пропаганда.

Замах на заступника голови податкової

Про спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура написав очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, інцидент стався 17 серпня у середмісті Києва, але поліція нібито просила не розголошувати до ранку жодної інформації.

Замовниками він називав "схемщиків", що втратили "бізнес" та додав, що виконавці були затримані та дають покази на замовників.

Згодом інформацію про спробу замаху на заступника голови Податкової підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

Виготовлення "Шахедів" у Росії - це відвертання уваги від Ірану, - Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія виробляє дрони-камікадзе Shahed на своїй території для того, щоб відвернути увагу від Ірану.

США схвалили передачу F-16 Україні від Данії та Нідерландів, - Reuters

За даними видання, Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки буде завершено підготовку пілотів.

У Данії підтвердили, що отримали від США схвалення на передачу Україні F-16

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. За його словами, Данія направила США запит щодо постачання літаків Україні і отримала "дружню відповідь".

При цьому Расмуссен наголошує, що рішення про постачання винищувачів F-16 поки не прийняте. Це може статися після закінчення навчань українських пілотів.

Нідерланди також підтвердили отримання схвалення США на передачу Україні F-16

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хустра зазначив, що тепер Нідерланди продовжать обговорювати це питання з європейськими партнерами.

На фронт відправили 270 ударних дронів Vampire українського виробництва

Йдеться про коптери українського виробництва, які можуть нести до 15 кг корисного навантаження.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.

Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч людей, - ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч. Так, мер фактично зізнався в тому, що лише за декілька місяців в столиці було додатково мобілізовано близько 10 тисяч людей.

Мобілізаційна кампанія в Росії продовжується "в різний спосіб, різними методами". Юсов зауважив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, однак дітей чиновників й олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто лише нещодавно отримав паспорт.

Молдова буде допомагати Україні з транзитом зерна, - Санду

Як заявила президент Молдови Майя Санду, Кишинів хоче допомагати Україні з транзитом зерна і намагається знайти рішення, яке б задовольнило місцевих фермерів та допомогло державі.

За її словами, Молдова веде переговори з Україною, Румунією та Єврокомісією, щоб зрозуміти, як країна можемо узгодити інтереси своїх фермерів та забезпечити транзит зерна з України. Санду впевнена, що Молдова має допомогти Україні, яка сьогодні забезпечує їхній мир.

Зеленський затвердив скасування податків на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів.

Голова держави підписав закон № 9467, згідно з яким імпорт звільняється від ПДВ, та закон № 9468, який скасовує ввізне мито.

В Енергодарі відбувся вибух на нараді керівників окупаційної поліції

За даними ГУР, орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції міста пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

США схвалили програму навчання українських пілотів на F-16 у Данії, - CNN

За словами представника адміністрації президента Джо Байдена, США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16, оскільки має розпочатися програма навчання українських пілотів на американських літаках.