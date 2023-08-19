Покушение на должностного лица налоговой и одобрения от США по F-16: новости за 19 августа

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 460 захватчиков. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 256 510 военных.

Британская разведка сообщила, что Москва пытается стереть национальную идентичность украинцев на оккупированных территориях. В школах и СМИ навязывается кремлевская пропаганда.

Покушение на заместителя главы налоговой

О попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура написал глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, инцидент произошел 17 августа в центре Киева, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.

Заказчиками он называл "схемщиков", лишившихся "бизнеса" и добавил, что исполнители были задержаны и дают показы на заказчиков.

Впоследствии информацию о попытке покушения на замглавы Налоговой подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.

Изготовление "Шахедов" в России - это отвлечение от Ирана, - Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов, - Reuters

По данным издания, Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.

В Дании подтвердили, что получили от США одобрение на передачу Украине F-16

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. По его словам, Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружеский ответ".

При этом Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 пока не принято. Это может произойти после окончания учений украинских пилотов.

Нидерланды также подтвердили получение одобрения США на передачу Украине F-16

Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.

На фронт отправили 270 ударных дронов Vampire украинского производства.

Речь идет о коптерах украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов. Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.

Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек, - ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. До этого эта цифра была 35 тысяч. Так, мэр фактически признался в том, что всего за несколько месяцев в столице было дополнительно мобилизовано около 10 тысяч человек.

Мобилизационная кампания в России продолжается "разными способами, разными методами". Юсов отметил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, однако детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто недавно получил паспорт.

Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна, - Санду

Как заявила президент Молдовы Майя Санду, Кишинев хочет помогать Украине с транзитом зерна и пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло государству.

По ее словам, Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы понять, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит зерна из Украины. Санду уверена, что Молдова должна помочь Украине, сегодня обеспечивающей их мир.

Зеленский утвердил отмену налогов на импорт антидроновых ружей и тепловизоров

Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие освобождение от налогов импорта антидроновых ружей и тепловизоров.

Глава государства подписал закон № 9467, согласно которому импорт освобождается от НДС, и закон № 9468, отменяющий ввозную пошлину.

В Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции

По данным ГУР, ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции города раздался мощный взрыв. В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании, - CNN

По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах.