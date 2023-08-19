Покушение на должностного лица налоговой и одобрения от США по F-16: новости за 19 августа

В Киеве произошла попытка покушения на замглавы налоговой, а Соединенные Штаты одобрили передачу истребителей F-16 Украине.
Детальнее о том, что произошло в пятницу, 18 августа, - в материале РБК-Украина .
О попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура написал глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
По его словам, инцидент произошел 17 августа в центре Киева, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.
Заказчиками он называл "схемщиков", лишившихся "бизнеса" и добавил, что исполнители были задержаны и дают показы на заказчиков.
Впоследствии информацию о попытке покушения на замглавы Налоговой подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.
По данным издания, Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. По его словам, Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружеский ответ".
При этом Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 пока не принято. Это может произойти после окончания учений украинских пилотов.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.
Речь идет о коптерах украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов. Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. До этого эта цифра была 35 тысяч. Так, мэр фактически признался в том, что всего за несколько месяцев в столице было дополнительно мобилизовано около 10 тысяч человек.
Мобилизационная кампания в России продолжается "разными способами, разными методами". Юсов отметил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, однако детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто недавно получил паспорт.
Как заявила президент Молдовы Майя Санду, Кишинев хочет помогать Украине с транзитом зерна и пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло государству.
По ее словам, Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы понять, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит зерна из Украины. Санду уверена, что Молдова должна помочь Украине, сегодня обеспечивающей их мир.
Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие освобождение от налогов импорта антидроновых ружей и тепловизоров.
Глава государства подписал закон № 9467, согласно которому импорт освобождается от НДС, и закон № 9468, отменяющий ввозную пошлину.
По данным ГУР, ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции города раздался мощный взрыв. В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.
По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах.
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