Два вертольоти та майже 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 18 серпня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили два вертольоти та 24 артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано;

танків - 4332 (+3) од;

бойових броньованих машин - 8410 (+12) од;

артилерійських систем - 5193 (+24) од;

РСЗВ - 714 од;

засоби ППО - 486 од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 316 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4276 (+4) од;

крилаті ракети - 1406 од;

кораблі/катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7658 (+17) од.;

спеціальна техніка - 783 (+10) од. Ситуація на фронті За останніми даними Генштабу, українські бійці продовжують вести наступальні дії вздовж всієї лінії фронту. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.