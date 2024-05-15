Замах на Фіцо. ЗМІ назвали ім'я ймовірного стрілка

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні біля місця засідання кабінету міністрів Словаччини відбулась стрілянина.

Детальніше про те, у якому стані прем'єр Словаччини та що відомо про мотиви, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також зібрали головні факти про скандального прем'єра Словаччини та його позицію щодо війни в Україні.

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