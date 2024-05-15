Замах на Фіцо. ЗМІ назвали ім'я ймовірного стрілка

Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality та Plus 7 dni.
Aktuality.sk, Plus 7 dni, йдеться про письменника Юрая Цинтулу.
ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.
Aktuality.sk
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Нагадаємо, ми писали, що сьогодні біля місця засідання кабінету міністрів Словаччини відбулась стрілянина.
Детальніше про те, у якому стані прем'єр Словаччини та що відомо про мотиви, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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