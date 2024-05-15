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Замах на Фіцо. ЗМІ назвали ім'я ймовірного стрілка

Архівне фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality та Plus 7 dni.

Aktuality.sk, Plus 7 dni, йдеться про письменника Юрая Цинтулу.

Що відомо про Цинтулу

За даними видання, Цинтула - письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році він працював у приватній охоронній службі. 

ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.

Aktuality.sk

.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні біля місця засідання кабінету міністрів Словаччини відбулась стрілянина.

Детальніше про те, у якому стані прем'єр Словаччини та що відомо про мотиви, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також зібрали головні факти про скандального прем'єра Словаччини та його позицію щодо війни в Україні.

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Роберт Фіцо