Покушение на Фицо. СМИ назвали имя предполагаемого стрелка

Напомним, мы писали, что сегодня у места заседания кабинета министров Словакии произошла стрельба.

Детальнее о том, в каком состоянии премьер Словакии и что известно о мотивах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также собрали главные факты о скандальном премьере Словакии и его позиции о войне в Украине.

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