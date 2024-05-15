Покушение на Фицо. СМИ назвали имя предполагаемого стрелка

Сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нападавшего полиция задержала на месте происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality и Plus 7 dni.
Напомним, мы писали, что сегодня у места заседания кабинета министров Словакии произошла стрельба.
Детальнее о том, в каком состоянии премьер Словакии и что известно о мотивах, можно узнать в материале РБК-Украина.
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