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Залякування, підкуп і тиск. Українців в окупації змушують "голосувати" за Путіна, - ГУР

Україна, Субота 16 березня 2024 13:32
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Залякування, підкуп і тиск. Українців в окупації змушують "голосувати" за Путіна, - ГУР Фото: українців в окупації змушують "голосувати" за Путіна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники на окупованих територіях України змушують жителів голосувати на так званих "виборах" президента РФ. Методи окупантів - залякування, підкуп та тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

З даними розвідки, у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та ФСБшників обходять домівки українців, аби роз'яснити їм "за кого потрібно голосувати".

При цьому окупанти стверджують, що можуть "намалювати" диктатору Володимиру Путіну і понад 200% підтримки, а результат "виборів" буде незмінний. Росіяни натякають, що відмова голосувати буде свідчити про антиросійську позицію.

ГУР додає, що у Херсонській області перед так званими "виборами" на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували "неблагонадійних" українців. Основний критерій для цього - відсутність російського паспорта.

Під тиском також перебувають підприємці та освітяни. Окупанти залякують їх звільненнями та позбавленням права працювати. Тим часом пенсіонерів на окупованих територіях намагаються підкупити, аби ті "проголосували" за Путіна.

"Незважаючи на тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна. Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих "мобільних виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

ГУР Міноборони повідомляє, що Кремль збирає голоси за диктатора Путіна навіть серед "мертвих душ" - російських загарбників, які загинули на війні проти України.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що у системі онлайн-голосування на так званих "виборах" у Росії стався збій. Це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

При цьому понад 50 країн-членів ООН засудили псевдовибори, які РФ проводить на окупованих територіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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