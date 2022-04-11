Залужный о ситуации в Мариуполе: оборона продолжается, связь с подразделениями поддерживается

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона блокадного Мариуполя продолжается. По его словам, связь с подразделениями поддерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях", - отметил Залужный.