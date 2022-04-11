ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Залужный о ситуации в Мариуполе: оборона продолжается, связь с подразделениями поддерживается

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 11 апреля 2022 16:33
Залужный о ситуации в Мариуполе: оборона продолжается, связь с подразделениями поддерживается Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона блокадного Мариуполя продолжается. По его словам, связь с подразделениями поддерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях", - отметил Залужный.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты захватили в плен экипаж грузового судна под флагом Либерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мариуполь
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции