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Залужний про ситуацію в Маріуполі: оборона триває, зв’язок із підрозділами підтримується

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Маріуполь, Понеділок 11 квітня 2022 16:33
Залужний про ситуацію в Маріуполі: оборона триває, зв’язок із підрозділами підтримується Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона блокадного Маріуполя триває. За його словами, зв’язок із підрозділами підтримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

"Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти захопили у полон екіпаж вантажного судна під прапором Ліберії.

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